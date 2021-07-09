Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан

Принуждение к вакцинации стало вызывать протесты в обществе на фоне роста заболеваемости COVID-19 и противоречивых действий властей.

Добровольно-принудительно

Декларированная властями свобода выбора граждан прививаться им или нет вызывает большие сомнения. Одна из работниц российского сетевого супермаркета рассказала, что сотрудники магазина, в котором она трудится, сочиняют коллективный отказ от вакцинации. Руководство сети давит на сотрудников и грозится репрессиями. Коллектив сопротивляется, о чём женщина и поделилась в разговоре во время своего обеденного перерыва:

"Я не знаю, как поступить. Сама уже переболела "ковидом". У меня достаточно ума и образования, чтобы понять, что такое антитела и как они действуют. Я не вижу логики, когда в метро люди перемещаются тысячами и дышат одним воздухом, а в кафе им нельзя без этого QR-кода. Причём детям со взрослыми можно безо всяких подтверждений, что они не заразные. По телику рассказывают, что и привитые болеют, а до новой волны утверждали, что вакцина убережёт от этой заразы (COVID-19 — ред.). Теперь же рассказывают, что прививаться станем раз в полгода, одновременно говорят о том, что появляются всё новые штаммы, которые ещё мощнее, чем те, которые существовали, когда делалась вакцина. Ощущение, что произвели вакцину на миллиарды и надо её реализовать, как и маски".

Вакцину в канализацию

Сомнения побудили инициативных жителей Барнаула, которые надеются, что здравый смысл и самостоятельное мышление пока ещё не приравняли к экстремизму, провести акцию против обязательной вакцинации.

Организаторы мероприятия убеждены, что граждане "не скот какой-то", чтобы их заставлять прививаться, и полагают, что властям следовало бы отказаться от кампанейщины и нагнетания истерии, попутно ругая зарубежные вакцины.

Городские власти согласовали протестную акцию, но позднее аннулировали выданное разрешение, сославшись на новые антиковидные ограничения, которых не было на момент принятия первоначального решения.

Тем временем московская полиция обнаружила более 800 сайтов, на которых продавались поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды. Калининградские силовики задержали старшего администратора поликлиники за продажу сертификатов о вакцинации от коронавируса. Следователи считают, что сотрудница медучреждения продавала сертификаты от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Задержанная сообщила полиции:

"Людям проводила вакцинацию без уколов. Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди вакцинированы. Вознаграждение люди за это мне давали".

Вопрос не в пользе, вреде или бессмысленности предлагаемой медицинской процедуры на фоне появления более мощных штаммов коронавируса, а именно в беспрецедентном давлении на людей, сомнения у которых вызывают в том числе и противоречивые заявления властей.

В интернете активно распространяется шаблон заявления об отказе от принудительной вакцинации. Насколько он грамотно составлен — лучше расскажут юристы, но сам тренд говорит, что власти сильно перегибают палку и вызывают вполне обоснованное негодование граждан. Возможно, это недовольство каким-либо образом повлияет и на грядущие выборы, если, конечно, из-за ковидных ограничений не будет принято решение об их проведении без участия избирателей.

Держи прививку!

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения для достижения 80-90% коллективного иммунитета. Вероятно, какой-то положительный результат и будет достигнут, хотя одна из сотрудниц московской скорой помощи рассказала, что за её смену было 30 ковидных вызовов с госпитализацией, причём у всех больных на руках были сертификаты о вакцинации. Были ли у них в смартфонах заветные QR-коды, медик не уточнила.

Правда, в официальных заявлениях "государевых людей" с момента выявления более агрессивных штаммов коронавируса стали звучать идеи о возможности модернизации существующих российских вакцин. Иными словами, выходит, что сначала израсходуют то, что произвели, а потом уже станут думать, что делать дальше.

Люди замечают эти противоречия, и немудрено, что они всё настойчивее требуют оставить им право самим решать, вакцинироваться или нет. По крайней мере, в советской школе объясняли про вирусы и реакцию организма на них, чтобы сложить составляющие в общую картину и самостоятельно принять решение, учитывая нюансы ободрения властями существующих отечественных вакцин и мнений специалистов, которым путь в массмедиа заказан из-за их критических заявлений.

Истерия же с вакцинацией породила и деформацию сознания некоторых граждан. В Москве бездомный со словами "Держи прививку!" воткнул шприц в прохожего.

В госпиталь под алыми парусами

С одной стороны, власти настойчиво требуют от граждан вакцинироваться и соблюдать принятые ранее ограничительные меры, с другой — одновременно проводят массовые мероприятия и празднества. Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 Татьяна Голикова сообщила, что в Санкт-Петербурге растёт количество заболевших коронавирусом из-за проведения чемпионата Европы по футболу:

"Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию".

Понятное дело, что контролируют. За несколько дней рост летальных исходов снова обновил печальные рекорды. Примечательно, что власти Санкт-Петербурга не усмотрели связи массовых мероприятий с ростом заболеваемости граждан.

Несмотря на то, что вакцинация, оказывается, не является гарантией того, что человек не заразится COVID-19, губернатор Александр Беглов и глава городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец винят во всех ковидных бедах невакцинированных граждан. На фоне введения QR-кодов в Москве и роста заболеваемости в Санкт-Петербурге один из популярных пользователей Facebook грустно пошутил:

"Говорят, что в Питере не хватает скорых из-за большого числа коронавирусных больных. А что, если возить их кораблём с алыми парусами?"

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