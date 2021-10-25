Впервые в российской судебной практике житель Тюменской области выиграл дело о моральном вреде из-за сторис в Instagram его бывшей жены.
В Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Тюменской области сообщается, что пара развелась в 2019 году. Женщина, которая инициировала расставание, в феврале прошлого года записала в своём Instagram-аккаунте сторис, где рассказала, что бывший муж якобы хочет выселить её и детей из квартиры, а также забрать автомобиль.
Кроме того, экс-супруга обвинила мужчину в неуплате алиментов. Она добавила, что раньше он жил за её деньги, не оплачивал ипотеку, отпуск, детсад.
Мужчина решил обратиться в суд с требованием возместить ему моральный вред в размере 30 тысяч рублей и выложить в Instagram опровержение.
В районном суде Тюмени истец получил отказ, но затем обратился в вышестоящую инстанцию с апелляцией. Он подтвердил сведения о своевременной уплате алиментов.
"Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца", — прокомментировали в пресс-службе.
Женщина должна в ближайшее время разместить опровержение в соцсети и выплатить экс-супругу 5 тыс. рублей.
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