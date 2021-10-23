МВД объявило в розыск Савельева, передавшего Gulagu.net видео с пытками в тюрьме

ФСБ и МВД России объявили в розыск программиста и бывшего заключённого Сергея Савельева, который передал правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи с пытками в тюремной больнице Саратовской области.

Сотрудники Gulagu.net рассказали, что ведомства планируют арестовать и экстрадировать Савельева в Россию. В пресс-службе МВД подтвердили информацию. Представители правозащитного проекта возмутились действиями правоохранителей. По мнению Gulagu.net, они должны были поблагодарить разоблачителя издевательств в колонии, а не пытаться "заткнуть рот человеку".

"Это (объявление Савельева в розыск. — Прим. Ред.) решение политическое 100% и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их (российских силовиков. — Прим. Ред.) ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях", — написали представители Gulagu.net в своём телеграм-канале.

Также в организации заявили, что её работники отправят документы в Интерпол, чтобы Россия не смогла обращаться к международной полиции по вопросу Савельева до остановки пыток в тюрьмах, реформ суда и Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее в Саратовской области возбудили семь уголовных дел по факту пыток над заключёнными. Доказательства предоставил разыскиваемый Савельев.

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