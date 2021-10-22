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В доме на западе Москвы лифт с десятью жильцами сорвался в шахту

Происшествия

Сотрудники московской прокуратуры запустили проверку по факту падения лифта с людьми в многоквартирном доме по улице Покрышкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

В доме на западе Москвы лифт с десятью жильцами сорвался в шахту

По предварительным данным, сегодня утром, 22 октября, с высоты пятого этажа рухнуло лифтовое оборудование. В этот момент в кабине находились шесть взрослых людей и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения.

На место происшествия оперативно выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк. Вместе с коллегами он выяснит все обстоятельства и причины повреждения лифта.

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — пояснили в профильном ведомстве.

Сведений о пострадавших в экстренные службы пока не поступало. В ближайшее время жильцы, оказавшиеся в опасном лифте, дадут показания. 

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Автор: Юлия Миленина
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