Шестиклассника, который сегодня утром устроил стрельбу в Сарсинской среднеобразовательной школе Пермского края, обезвредила руководитель учебного заведения Галина Зайцева, передаёт портал Properm. ru.
По информации издания, директор вовремя остановила ребёнка и попросила его пройти к ней в кабинет. Мальчик согласился. Во время беседы Зайцевой удалось успокоить подростка, привести его в нормальное состояние.
Сейчас на территории образовательного учреждения работают сотрудники правоохранительных органов. Они допрашивают педагогов и устанавливают все причины ЧП. Все уроки в школе посёлка Сарс Октябрьского района Пермского края отменены. Детей попросили соблюдать осторожность и не поддаваться панике.
По предварительным данным, при стрельбе никто не пострадал. Мальчик попал лишь в стену и потолок.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.