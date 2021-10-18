Директор успокоила и обезвредила шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью

Шестиклассника, который сегодня утром устроил стрельбу в Сарсинской среднеобразовательной школе Пермского края, обезвредила руководитель учебного заведения Галина Зайцева, передаёт портал Properm. ru.

По информации издания, директор вовремя остановила ребёнка и попросила его пройти к ней в кабинет. Мальчик согласился. Во время беседы Зайцевой удалось успокоить подростка, привести его в нормальное состояние.

После небольшого разговора она попросила 12-летнего школьника передать ей охотничье ружьё, из которого он успел совершить два выстрела. Ребёнок согласился и на это.

Сейчас на территории образовательного учреждения работают сотрудники правоохранительных органов. Они допрашивают педагогов и устанавливают все причины ЧП. Все уроки в школе посёлка Сарс Октябрьского района Пермского края отменены. Детей попросили соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

По предварительным данным, при стрельбе никто не пострадал. Мальчик попал лишь в стену и потолок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.