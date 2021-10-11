Правоохранители предъявили обвинение водителю попавшего в ДТП автомобиля Mercedes, на котором ехала телеведущая Ксения Собчак.
Инцидент произошёл 9 октября в Сочи на дороге между Адлером и Красной поляной. При совершении обгона иномарка выехала на "встречку" и столкнулась с автомобилем Volkswagen, пассажирка которого погибла в аварии. Ещё два человека были госпитализированы. Собчак покинула место ДТП, а на следующий день рассказала, что получила сотрясение мозга и уехала в аэропорт Сочи на другой машине, потому что не могла бы при всём желании помочь пострадавшим.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов сообщил Pravda.Ru, что водитель автомобиля, который вёз телеведущую Ксению Собчак в аэропорт Сочи и попал в смертельное ДТП, может получить от двух до пяти лет лишения свободы.
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