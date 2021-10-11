Автоюрист рассказал, что грозит водителю за "смертельное ДТП" с Собчак

Водитель автомобиля, который вез телеведущую Ксению Собчак в аэропорт Сочи и попал в ДТП, ставшее причиной смерти двух человек, может получить от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

"За смерть ему грозит до 5 лет. Это будет 264 часть 2 — до 5 лет лишения свободы. За выезд на полосу встречного движения (12.15 часть 4) — 5 тысяч рублей штраф или лишение права управления от 4-х до 6 месяцев. И за тяжкие телесные (12.24 часть 2) в зависимости от того, с какой тяжестью — средней или лёгкой," — объяснил автоюрист.

Специалист добавил, что в случае гибели более, чем одного пассажира, наказание ужесточается.

"Если будет смерть двух и более лиц — это будет уже 264 часть 5 — до 7 лет лишения свободы. Притом что был трезвый водитель. И сопутствующие (выезд на полосу встречного движения) — лишение прав. И средний или тяжкий вред — там тоже квалифицируется. Если двое, то до 7 лет лишения свободы", — отметил Славнов.

Юрист также объяснил, где заканчивается административное наказание и начинается уголовное производство в случае с ДТП с жертвами.

"Среднее состояние у нас идёт по административной ответственности. Это будет 12.24 часть 2 — причинение вреда средней степени тяжести. Там штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления от 1,5 до 2 лет. А если тяжкие телесные, то 264 Уголовного кодекса часть 1 — тяжкий вред здоровью, лишение свободы до 2-х лет", –– заключил Славнов.

Десятого октября машина, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак по пути из Адлера в аэропорт, врезалась в другой автомобиль, двигаясь по встречной полосе. Собчак и её ассистентка, находившиеся в машине, получили сотрясение мозга, один пассажир из другой машины погиб. Водитель Собчак признался, что очень торопился.

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