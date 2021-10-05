Главу горсовета Евпатории задержали за злоупотребление полномочиями

В Евпатории задержали председателя городского совета Олесю Харитоненко.

О проведении следственных действий в горсовете сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Крыма.

"В горсовете проводятся обысковые мероприятия. В кабинете Харитоненко. Она задержана. Где-то в 15:00 мск суд изберёт ей меру пресечения", — заявил он.

По словам собеседника агентства, Олесю Харитоненко заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Согласно сведениям источника, главе горсовета вменяется изменение назначения земельного участка, относившегося к рекреационной зоне, под жилищное строительство. Впоследствии на этой земле возвели многоэтажный дом.

Ранее сообщалось о задержании главы городской администрации Евпатории Романа Тихончука. По данным источников, чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями, а также в создании преступного сообщества и мошенничестве.

4 октября в здании администрации Евпатории прошли обыски. В настоящее время с главой администрации Романом Тихончуком проводятся следственные действия.

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