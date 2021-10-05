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В Краснодарском крае девочка родила в уличном туалете и задушила малыша

Происшествия

В Краснодарском крае 16-летняя девочка и её 39-летняя мать скрывали раннюю беременность. Они не стали обращаться в женскую консультацию. Дочка родила в уличном туалете, после чего задушила ребёнка.

В Краснодарском крае девочка родила в уличном туалете и задушила малыша

Подросток положила малышку на подушку вниз лицом, из-за чего ребёнок задохнулся. Его выкинули на улицу. У юной матери открылось кровотечение, но даже и тогда женщина не вызвала для дочки врачей. Она страдала от болей три дня. Только когда девочка перестала двигаться, её мама позвонила по номеру "скорой", но было уже поздно.

"Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно", — объяснил источник из правоохранительных органов в беседе с "Комсомольской правдой".

По предварительным данным, мама беременной девочки делала ей уколы, из-за которых должен был произойти выкидыш. Также есть информация, что роды начались раньше положенного срока. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Смерть по неосторожности" и "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Ранее в Санкт-Петербурге женщина родила ребёнка в кустах и завернула его в плёнку. Мать положила свёрток в пакет и выкинула его в реку.

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Подростковая беременность: как родить и воспитать ребенка в 14 | ТОК
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
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