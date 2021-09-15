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В Орловской области задержан предполагаемый убийца 9-летней девочки

Происшествия

В Орловской области правоохранители обнаружили в подвале дома тело девятилетней девочки, которая пропала ранее, и задержали её предполагаемого убийцу.

Девочка пропала 18 июня текущего года в селе Казарь. Полицейские и добровольцы безуспешно искали её. В среду, 15 сентября, тело девочки было найдено в подвале многоквартирного дома. Благодаря одежде удалось идентифицировать ребёнка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в убийстве несовершеннолетней.

Криминалисты и судмедэксперты выясняют все обстоятельства случившегося.

 

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