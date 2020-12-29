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Мужчина проведёт остаток дней в колонии за убийство жены и падчерицы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Орле суд приговорил уроженца Молдавии к пожизненному сроку за убийство жены и падчерицы-инвалида.

Как сообщает ТАСС, суд установил, что проживавший в Тульской области мужчина в ходе конфликта задушил свою супругу, а чтобы замести следы преступления, вывез её дочь-инвалида в Орловскую область, где также убил, после чего спрятал тело несчастной в лесу.

Отмечается, что осуждённый ранее был неоднократно судим, в том числе отбывал наказание за убийство.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
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