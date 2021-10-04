Вертолёт Robinson R-44 потерпел катастрофу в лесополосе недалеко от населённого пункта Детский городок ЗИЛ. По сообщению спасателей, на борту было три члена экипажа, никто не выжил.
Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Известно, что при падении судно не загорелось, однако буквально разлетелось на куски от удара. Кто был на борту вертолёта, пока в ведомстве не сообщают.
Ранее Pravda.Ru писала о катастрофе вертолёта Ка-27 в Камчатском крае. Судно рухнуло в труднодоступной местности на высоте более 900 метров. Чтобы добраться до обломков, спасатели были вынуждены пешком подниматься в высокогорье. На борту вертолёта были пять членов экипажа, все погибли при падении.
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