Под Москвой разбился вертолёт Robinson R-44, есть погибшие

Вертолёт Robinson R-44 потерпел катастрофу в лесополосе недалеко от населённого пункта Детский городок ЗИЛ. По сообщению спасателей, на борту было три члена экипажа, никто не выжил.

Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Согласно информации, по предварительным данным, причиной крушения судна могла стать ошибка пилота или отказ техники. Обломки вертолёта уже нашли.

Известно, что при падении судно не загорелось, однако буквально разлетелось на куски от удара. Кто был на борту вертолёта, пока в ведомстве не сообщают.

Ранее Pravda.Ru писала о катастрофе вертолёта Ка-27 в Камчатском крае. Судно рухнуло в труднодоступной местности на высоте более 900 метров. Чтобы добраться до обломков, спасатели были вынуждены пешком подниматься в высокогорье. На борту вертолёта были пять членов экипажа, все погибли при падении.

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