В Республике Башкортостан пресечена попытка совершения теракта. Сотрудники ФСБ арестовали пять человек, все они являются участниками неонацистской группировки из города Уфы. Об этом сообщили в ФСБ России.
"На одном из объектов правоохранительных органов в республике пресечена подготовка террористического акта. Задержаны пять участников неонацистской группировки, жителей республиканской столицы в возрасте 18-20 лет", — сообщает ФСБ.
Отмечается, что в ходе обыска мест проживания задержанных данных найдены и изъяты:
В отношении задержанных заведены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, следует из сообщения.
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