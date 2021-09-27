ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан пресечена попытка совершения теракта. Сотрудники ФСБ арестовали пять человек, все они являются участниками неонацистской группировки из города Уфы. Об этом сообщили в ФСБ России.

"На одном из объектов правоохранительных органов в республике пресечена подготовка террористического акта. Задержаны пять участников неонацистской группировки, жителей республиканской столицы в возрасте 18-20 лет", — сообщает ФСБ.

Отмечается, что в ходе обыска мест проживания задержанных данных найдены и изъяты:

холодное оружие в количестве девяти единиц;

самодельные взрывное устройство;

самодельные взрывчатое вещество;

инструкции по изготовлению СВУ;

портреты командиров Третьего Рейха, идеолога украинского национализма Степана Бандеры;

националистическая атрибутика.

В отношении задержанных заведены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, следует из сообщения.

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