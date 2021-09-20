Депутат предложил меры борьбы с вооруженными нападениями на школы и вузы

Один из авторов поправок в закон "Об оружии", депутат Госдумы VII созыва Анатолий Выборный рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Ранее студент юрфака Тимур Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и убил шесть человек.

По словам Выборного, летом текущего года был ужесточен закон "Об оружии". Возраст, допустимый для покупки охотничьего и огнестрельного длинноствольного оружия, был увеличен с 18 до 21 года. Закон вступит в силу летом следующего года.

Выборный считает, что для предотвращения инцидентов с нападениями на учебные заведения необходимо совершенствовать систему психологического тестирования людей, которые хотят получить оружие, чтобы заранее выявлять потенциальных злоумышленников.

"Нужны новые разработки, которые позволят распознать человека с пошатнувшейся психикой", — сообщил парламентарий в беседе с изданием Москва 24.

Он отметил, что сейчас никто не застрахован от повторения подобных преступлений, поскольку психологическое тестирование для получения лицензии на оружие не дает стопроцентную гарантию.

Также Выборный призвал привлекать к ответственности врачей, которые выдают справки, чтобы они отвечали перед законом за последствия, к которым приводит их халатность. После этого они перестанут выдавать формальные или подложные справки.

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