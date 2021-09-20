EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психиатр о трагедии в Перми: "Надо работать над психологическими составляющими"
С ноября вакцинированные туристы смогут попасть в США
В Москве на выборах выиграла "Единая Россия"
Стало известно, как Байден объяснил Путину свои слова об "убийце"
Можно ли вычислить "колумбайнера", рассказал психотерапевт
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель продолжил лекцию
Пермский стрелок приходит в себя после операции
Полицейский: у пермского стрелка был нож
Лукашенко подтвердил информацию о референдуме: "Надо работать с народом"

Депутат предложил меры борьбы с вооруженными нападениями на школы и вузы

Политика

Один из авторов поправок в закон "Об оружии", депутат Госдумы VII созыва Анатолий Выборный рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Депутат предложил меры борьбы с вооруженными нападениями на школы и вузы

Ранее студент юрфака Тимур Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и убил шесть человек.

По словам Выборного, летом текущего года был ужесточен закон "Об оружии". Возраст, допустимый для покупки охотничьего и огнестрельного длинноствольного оружия, был увеличен с 18 до 21 года. Закон вступит в силу летом следующего года.

Выборный считает, что для предотвращения инцидентов с нападениями на учебные заведения необходимо совершенствовать систему психологического тестирования людей, которые хотят получить оружие, чтобы заранее выявлять потенциальных злоумышленников.

"Нужны новые разработки, которые позволят распознать человека с пошатнувшейся психикой", — сообщил парламентарий в беседе с изданием Москва 24.

Он отметил, что сейчас никто не застрахован от повторения подобных преступлений, поскольку психологическое тестирование для получения лицензии на оружие не дает стопроцентную гарантию.

Также Выборный призвал привлекать к ответственности врачей, которые выдают справки, чтобы они отвечали перед законом за последствия, к которым приводит их халатность. После этого они перестанут выдавать формальные или подложные справки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хронология расстрела студентов в университете в Перми
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Шаг назад: в МИД Британии прокомментировали российские выборы
Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства
Таксист рассказал про пермского стрелка, которого вез к университету
Неожиданная побочка: коронавирус может "обострить" творческие способности
Психиатр о трагедии в Перми: "Надо работать над психологическими составляющими"
С ноября вакцинированные туристы смогут попасть в США
В Москве на выборах выиграла "Единая Россия"
Стало известно, как Байден объяснил Путину свои слова об "убийце"
Можно ли вычислить "колумбайнера", рассказал психотерапевт
"Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба?
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников