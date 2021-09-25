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Украинская армия обстреляла посёлки возле Ясиноватой и Горловки

Происшествия

Сегодня, 25 сентября, украинские военные обстреляли посёлок Верхнеторецкое рядом с Ясиноватой и село Михайловка к югу от Горловки в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия обстреляла посёлки возле Ясиноватой и Горловки

Как сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), армия Украины наносила удары с 7:40 до 8:45 часов (время совпадает с московским).

  • Всего военные выпустили 28 мин калибрами 120 и 82 миллиметров. Кроме того, они задействовали в ходе операции несколько гранатомётов, передаёт Донецкое агентство новостей.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины также совершили обстрел сёл Васильевка, Пантелеймоновка и Саханка. Ранее они повредили школу-интернат, где находились дети и педагоги, котельную, газопровод, трансформаторную подстанцию. В общей сложности за последние 7 дней украинская армия свыше 20 раз нарушала режим тишины. За это предусматриваются дисциплинарные меры.

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Автор: Юлия Миленина
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