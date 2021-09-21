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В опасности 112 детей: украинские военные обстреливают интернат в Ясиноватой

Происшествия

Сегодня утром, 21 сентября, украинские военные начали стрелять по прифронтовой Ясиноватой. Под огнём находится посёлок Северный. Кроме того, нестабильная обстановка остаётся рядом с бассейном "Атлантис".

В опасности 112 детей: украинские военные обстреливают интернат в Ясиноватой

Сотрудники администрации Ясиноватой обратились к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать осторожность. Граждан, которые находятся неподалёку от училища № 69 и "Атлантиса" попросили быстро спуститься в убежище и оставаться там до тех пор, пока ситуация не нормализуется, передаёт "Донбасс Сегодня".

"Сейчас идёт обстрел города Ясиноватой и села Васильево. Прилёты в черте города", — отметили в администрации.

Известно, что в результате боевых действий уже пострадали важные для инфраструктуры объекты. Помимо этого, в опасности находятся 112 детей, которые обучаются в интернате № 14. Там также зафиксировали разрушения. В эти минуты ученики и педагоги сидят в убежище.

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Автор: Юлия Миленина
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