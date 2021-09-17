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Украина назвала цену человеческой жизни

Политика

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что за время военных действий в Донбассе страна потеряла около 450 миллиардов долларов. Исследование затрат проводилось по нескольким пунктам, а именно:

Украина назвала цену человеческой жизни
  • люди,
  • техника,
  • природные ресурсы,
  • транзитное обеспечение,
  • разрушенные здания,
  • инфраструктура.

По заявлению политолога, посчитали и сколько стоит "человеческая жизнь".

"Оценили цену человеческой жизни по методологии ФБР, которая есть. Я вам скажу, что наша страна в результате войны на Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов", — цитирует Бортника "Политнавигатор".

Бортник отметил, что невыплаченные социальные пособия в 80 миллиардов гривен, — "мелочи" на фоне понесённых затрат.

Ранее Pravda.Ru писала, что Киев не готов возвращаться к очным переговорам с российской стороной по ситуации в Донбассе. В частности, обсудить вопросы гуманитарного направления.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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