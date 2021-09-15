Грызлов сообщил об отказе Киева вернуться к очным переговорам по Донбассу

Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов рассказал, что Украина отказывается возвращаться к очным переговорам по Донбассу в Минске.

Он отметил, что прошедшие переговоры по вопросам о ситуации в Донбассе прошли в онлайн формате. Во время беседы участники встречи предложили вернуться к очному формату, но Киев ответил отказом.

Грызлов отметил, что власти в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами. Вместо обсуждения Донбасса власти переключились на обсуждение состава делегаций Донецка и Луганска.

Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», — рассказал Грызлов.

Он также заявил, что все участники контактной группы отметили невыполнение Украиной договоренностей о прекращении огня на территории населенных пунктов Донбасса.

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