В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Сегодня, 25 сентября, в проливе Босфор произошло столкновение российского и турецкого сухогрузов. Об этом проинформировали в береговой охране Турции.

По предварительным данным, в результате аварии на воде никто не пострадал, однако суднам "Русич-10" и Tahsin Imamoglu нанесён серьёзный ущерб.

"Сейчас на месте столкновения работают буксиры береговой охраны", — сообщили представители профильного ведомства.

Помимо этого, стало известно, что накануне, 24 сентября, произошла авария с участием ещё одного сухогруза из России. Следовавшее из Текирдага в РФ 140-метровое судно "Волжский-40", выходя из пролива Босфор, врезалось в рыболовецкий борт. К этому часу специалисты уже устранили все возникшие проблемы. Российский сухогруз направили к якорной стоянке Ахыркапы. Там эксперты оценят степень его повреждения.

По факту двух столкновений сотрудники правоохранительные органов организовали проверки.

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