В проливе Босфор восстановили движение судов после инцидента с танкером

В проливе Босфор временно перекрыто движение судов из-за потерявшего ход танкера. Навигацию обещают восстановить в ближайшее время.

Инцидент произошёл с танкером "Рава", следовавшим по маршруту Новороссийск — Картахена под флагом Хорватии. Судно потеряло ход, предварительной причиной называется поломка двигателя. Два тягача отбуксировали его к месту якорной стоянки, сообщили в Главном управлении береговой безопасности Турции.

"Инцидент с танкером в проливе Босфор не привёл к человеческим жертвам, материальному ущербу или загрязнению окружающей среды. Движение будет восстановлено после окончания необходимых работ в районе 22:00", — заявила администрация провинции Стамбул.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила агентству ТАСС, что, по предварительной информации, российских граждан не сломавшемся танкере нет.

К настоящему моменту движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено. Ранее "Правда.Ру" сообщала об инциденте в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given. В результате очередь из 422 ожидавших прохода судов растянулась почти до Индии.

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