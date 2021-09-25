В Свердловской области произошёл взрыв газа в пятиэтажке, есть пострадавшие

Сегодня, 25 сентября, рано утром в Верхней Пышме Свердловской области в одной из квартир, расположенной в пятиэтажном жилом доме, зарегистрировали взрыв газа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, в результате ЧП пострадал как минимум один человек. В пожарно-спасательную службу позвонил один из жильцов пятиэтажки. Хлопок произошёл в квартире, находящейся на первом этаже здания.

Пока пожарные ехали к месту происшествия, из пятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались 11 жителей, в том числе двое детей.

На территории здания специалисты не нашли признаков возгорания, однако из-за взрыва обрушились межквартирные перегородки. Несущие конструкции не повредились.

По факту взрыва бытового газа сотрудники правоохранительных органов запустили дополнительную проверку. К этому часу люди уже начали возвращаться в свои дома.

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