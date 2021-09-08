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Экс-сотрудник ФСБ рассказал, почему не выдвинута версия о теракте в Ногинске

Происшествия

В кухне жилого дома в Ногинске рано утром взорвалась "типичная газовоздушная смесь", поэтому версия теракта не рассматривается, считает экс-сотрудник ФСБ Евгений Лобачёв.

Экс-сотрудник ФСБ рассказал, почему не выдвинута версия о теракте в Ногинске

Следственный комитет РФ по факту взрыва в Ногинске возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, которое не отвечают требованиям безопасности".

В результате инцидента 8 сентября обрушилась часть внешней стены и перекрытия дома. Также во время инцидента пострадали пятнадцать человек, среди которых два ребенка в возрасте пяти и 11 лет. Два человека погибли. Экстренные службы сообщили, что под завалами могут ещё находиться люди.

Взрывная волна была такой силы, что рухнули три пролёта, были выбиты окна и нарушены остекление балконов в соседних зданиях, от осколков пострадали и автомобили, которые припаркованы под домом. Спасатели провели эвакуацию больше 170 человек. Всего на месте инцидента работают 60 человек и 24 единицы техники.

Взрыв по последствиям похож на взрыв в жилом доме в Магнитогорске , 31 декабря 2018 года. Тогда на публику вынесена тоже была вынесена версия о взрыве бытового газа. По состоянию на декабрь 2020 года следствие продолжается, его ведёт Следственный комитет РФ, информация о ходе следствия не разглашается.

Как сказал Pravda. Ru генерал-майор ФСБ РФ в отставке Евгений Лобачёв тип взрыва в Ногинске — это "явно газовоздушные смеси".

"Взрыв произошел в кухне жилого дома рано утром и это совершенно типичная газовоздушная смесь. Поэтому рассматривать версию теракта смысла не имеет", — сказал эксперт.

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Взрыв в Ногинске
Автор: Любовь Степушова
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