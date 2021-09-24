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Роскомнадзор может заблокировать сайт КПРФ за призывы к акциям протеста

Происшествия

Роскомнадзор уведомил редакцию сайта ЦК КПРФ о возможной блокировке из-за призывов к участию в несогласованных акциях протеста.

Ранее партия КПРФ анонсировала несогласованный митинг на Пушкинской площади в Москве. Коммунисты не признали результаты онлайн-голосования и запланировали в нескольких городах страны акции протеста против фальсификаций на выборах. Эти мероприятия не согласованы с властями. Однако митинг в столице коммунисты провести в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ.

По итогам думских выборов "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в парламенте. Единороссы получили 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,46%, "Новые люди" — 5,32%. Другие партии не прошли пятипроцентный барьер.

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Автор: Игорь Рябов
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