Чем закончится противостояние ЕР и КПРФ?

До выборов в Госдуму остаётся менее полутора месяцев. И пока нельзя сказать, что избирательная кампания поражает своей яркостью. Но, впрочем, не исключено, что партии берегут силы на последние пару-тройку недель перед выборами.

Коммунисты под ударом

Если и говорить про противостояние, то речь в первую (и единственную) очередь про "Единую Россию" и КПРФ. Очевидно, мало кто сомневается, что у единороссов в следующем составе Госдумы будет большинство. Вопрос, будет ли оно конституционным, — хотя и это не представляется чем-то невероятным.

Однако же на КПРФ идут весьма жёсткие атаки. Причём это в некоторой степени даже парадоксально, ведь у единороссов, казалось бы, по определению нет конкурентов. По крайней мере, так пытаются представить дело технологи партии.

Но именно коммунистам достаётся куда больше "тумаков", чем всем остальным оппозиционным партиям. КПРФ остаётся наиболее неудобным соперником для партии власти.

При том, что и у самих коммунистов проблем предостаточно — и кадровых, и в работе с избирателями. Но можно сказать, что только эта партия не стала согласовывать свои списки с администрацией президента, включив в первую тройку директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

В КПРФ отлично понимали, какое раздражение вызовет включение в список бывшего кандидата на пост президента России. Однако же партийное руководство пошло на этот шаг. Грудинина в итоге из списка Центризбирком исключил по причине, как утверждается, наличия у него акций зарубежной компании. В компартии пытаются оспорить это решение в Верховном суде.

А есть ведь ещё

депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко ,

, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ,

, ряд других кандидатов.

Противостояние из 90-х

В самой компартии называют себя главной оппозиционной силой страны. "Фактически сейчас мы видим, что главная оппозиционная сила — КПРФ — борется с единственной партией, с партией "Единая Россия", — заявил недавно первый зампред ЦК Юрий Афонин.

В общем, в компартии и ранее об этом говорили. Но основания у коммунистов есть. Оппозиционность других партий имеет границы. Та же ЛДПР громко и шумно протестовала против ареста теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но с приближением выборов он практически выпал из предвыборной повестки либерал-демократов. Хотя и не осуждён.

Если говорить о "Справедливой России", то с момента основания этой партии в её функцию входило объединение вокруг себя более мелких и по сути недееспособных политических субъектов. После недавнего объединения партия носит название "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". И в самом деле, как можно всерьёз говорить, что эта партия может составить конкуренцию КПРФ?

Из недавно появившихся партий выделяются "Новые люди", которые должны привнести в парламент нотку либерализма. Если получится, конечно. Потому как на самом деле понять, что за идеология у этой партии, — задача крайне непростая.

Стоит напомнить, что в нынешнем созыве Госдумы именно коммунисты голосовали против пенсионной реформы, а также поправок в Конституцию. Хотя во втором случае довольно непоследовательно (например, не голосовали против, а воздерживались), но так другие оппозиционные фракции и этого не делали. Вообще, часто получалось так, что именно коммунисты выступали против тех или иных законопроектов. В силу малочисленности фракции помешать принятию законов фракция КПРФ не могла, но диссонанс вносила.

Вообще же, если говорить о современной российской политической системе, то с 1990-х годов партийная палитра практически не меняется. Можно сказать, что как было противостояние между бывшими членами КПСС, которые остались верны коммунистической идеологии, и "перевертышами", так и осталось.

Позиции первых по сравнению с теми же 90-ми существенно ослабли, но они по-прежнему остаются объектом для атак, которые кратно возрастают в период федеральных избирательных кампаний.

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