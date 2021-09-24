По факту гибели туристов на Эльбрусе завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью пятерых туристов на горе Эльбрус в КБР.

Согласно информации республиканского СУ СКР, по факту инцидента завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как выяснили следователи, 23 сентября около 10.00 группа из 23 туристов из разных регионов РФ начала восхождение на гору Эльбрус. Вскоре несколько человек отказались от подъёма.

19 туристов продолжили подниматься на гору, хотя погода стала портиться. Около 14.00 усилился ветер, началась пурга, видимость ухудшилась, температура воздуха опустилась ниже -20 °C.

По решению гидов, группа разделилась и начала спуск, во время которого пять человек погибли. По предварительным данным, они скончались от переохлаждения.

Остальных туристов эвакуировали спасатели. Сейчас им оказывают медпомощь.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с группой туристов на Эльбрусе. Сотрудники СКР проводят осмотр тел погибших, допрашивают свидетелей.

Ход расследования дела о гибели туристов взяло на особый контроль руководство СУ СКР по КБР.

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