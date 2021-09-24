EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН
Пушков: ЕС вынес "денежный приговор Украине"
Перья, черепа и ретро: Собчак затмила всех на блогерской тусовке
Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придётся бежать в Россию из-за нового закона
Готовившего нападение на школу парня задержали в Красноярском крае
Польша настроена решительно: СП-2 ещё долго не сможет запуститься
"Никому не нужны зависимые": о наркоманах и тюрьме высказался эксперт
Европейцы должны больше рожать, чтобы их не уничтожили мигранты
Эрдоган обвинил Байдена в нечестной игре

"Жертв могло быть больше": стали известны подробности трагедии на Эльбрусе

Происшествия

Стали известны новые подробности в истории о группе из 19 альпинистов, потерпевших бедствие на Эльбрусе. Накануне, 23 сентября, находясь на высоте более 5 тыс. метров, они запросили помощь у спасателей. Организатор восхождения Денис Алимов рассказал о причинах ЧП.

"Жертв могло быть больше": стали известны подробности трагедии на Эльбрусе

По предварительным данным, на Эльбрусе погибли пять человек. Найдены живыми 14 альпинистов. Как отмечает Алимов, участников восхождения сопровождали четыре профессионала. Когда группа вышла на плато, подул сильный ветер. Кроме того, одна девушка почувствовала себя плохо. Тогда гид начал спускаться вместе с ней, чтобы сбросить высоту, а остальная группа отправилась выше.

Состояние девушки ухудшалось даже при спуске. В какой-то момент альпинистка потеряла сознание, а ещё через несколько минут умерла на руках у гида. Он принял решение зафиксировать её возле тропы и начал ожидать остальных участников. Однако группа долгое время не спускалась вниз, поэтому мужчина начал спасаться самостоятельно. Позже он дозвонился до МЧС.

Выяснилось, что остальная группа тоже испытывала проблемы:

  • один из альпинистов сломал ногу;
  • как раз в это время сильнее испортилась погода, поэтому при спуске пришлось заново закреплять верёвки в условиях плохой видимости.

В итоге участники решили разделиться на три взвода. Во время спуска с Эльбруса скончались ещё два человека, передаёт ТАСС.

"Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше", — считает Алимов.

Он подчеркнул, что гиды после экспедиции обратились за медпомощью с сильнейшими обморожениями и травмами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

АКОМ — покоритель стихий. Эльбрус как Вулкан
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН
"Жертв могло быть больше": стали известны подробности трагедии на Эльбрусе
Пушков: ЕС вынес "денежный приговор Украине"
Перья, черепа и ретро: Собчак затмила всех на блогерской тусовке
Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придётся бежать в Россию из-за нового закона
Ночью в Москве вспыхнуло здание общежития военного университета
Готовившего нападение на школу парня задержали в Красноярском крае
Польша настроена решительно: СП-2 ещё долго не сможет запуститься
"Никому не нужны зависимые": о наркоманах и тюрьме высказался эксперт
Европейцы должны больше рожать, чтобы их не уничтожили мигранты
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Любовь Степушова Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель? Любовь Степушова Игорь Буккер Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра Игорь Буккер Ирина Шлионская "Весёленькая" вакансия: музей смерти ищет гидов Ирина Шлионская
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников