"Жертв могло быть больше": стали известны подробности трагедии на Эльбрусе

Стали известны новые подробности в истории о группе из 19 альпинистов, потерпевших бедствие на Эльбрусе. Накануне, 23 сентября, находясь на высоте более 5 тыс. метров, они запросили помощь у спасателей. Организатор восхождения Денис Алимов рассказал о причинах ЧП.

По предварительным данным, на Эльбрусе погибли пять человек. Найдены живыми 14 альпинистов. Как отмечает Алимов, участников восхождения сопровождали четыре профессионала. Когда группа вышла на плато, подул сильный ветер. Кроме того, одна девушка почувствовала себя плохо. Тогда гид начал спускаться вместе с ней, чтобы сбросить высоту, а остальная группа отправилась выше.

Состояние девушки ухудшалось даже при спуске. В какой-то момент альпинистка потеряла сознание, а ещё через несколько минут умерла на руках у гида. Он принял решение зафиксировать её возле тропы и начал ожидать остальных участников. Однако группа долгое время не спускалась вниз, поэтому мужчина начал спасаться самостоятельно. Позже он дозвонился до МЧС.

Выяснилось, что остальная группа тоже испытывала проблемы:

один из альпинистов сломал ногу;

как раз в это время сильнее испортилась погода, поэтому при спуске пришлось заново закреплять верёвки в условиях плохой видимости.

В итоге участники решили разделиться на три взвода. Во время спуска с Эльбруса скончались ещё два человека, передаёт ТАСС.

"Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше", — считает Алимов.

Он подчеркнул, что гиды после экспедиции обратились за медпомощью с сильнейшими обморожениями и травмами.

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