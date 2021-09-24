Готовившего нападение на школу парня задержали в Красноярском крае

За последние несколько лет в разных субъектах России было совершено порядка 10 нападений на образовательные организации. Очередная трагедия едва не произошла в Красноярском крае, где в школу пришёл агрессивный молодой человек.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, парня оперативно задержали, передаёт ТАСС.

"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", — отметил специалист.

Он не уточнил, когда именно это случилось и как юноша впоследствии объяснил свой поступок. Вместе с тем Бастрыкин подчеркнул, что в последнее время таких инцидентов в России становится всё больше и больше.

Напомним, что в среду, 22 сентября, ещё один житель Красноярского края планировал убить своих одногруппников. Парня вовремя задержали, он не успел воплотить свои планы в жизнь. В понедельник, 20 сентября, первокурсник ПГНИУ устроил стрельбу на территории кампуса, в результате чего погибли шесть человек. В массовом убийстве подозревают 18-летнего Тимура Бекмансурова.

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