Самолёт, принадлежащий авиакомпании British Airways, экстренно приземлился в Ташкенте из-за смерти женщины на борту. Экипаж судна осуществлял рейс из Исламабада в Лондон.
Как сообщили в информационной службе аэропорта Ташкента, самолёт Boeing-777 сел в столице Узбекистана сегодня, 22 сентября. По предварительной информации, состояние одной из пассажирок резко ухудшилось. Члены экипажа попытались оказать ей помощь, однако было уже поздно. Пилот принял решение посадить судно в ближайшем аэропорту.
Все остальные люди, которые летели на судне Boeing-777, в эти минуты расположились в терминале аэропорта Ташкента. Представители компании British Airways извинились перед ними за неудобства. Вскоре пассажиры продолжат путь.
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