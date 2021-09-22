Из-за смерти пассажирки самолёт, летевший в Лондон, совершил экстренную посадку

Самолёт, принадлежащий авиакомпании British Airways, экстренно приземлился в Ташкенте из-за смерти женщины на борту. Экипаж судна осуществлял рейс из Исламабада в Лондон.

Как сообщили в информационной службе аэропорта Ташкента, самолёт Boeing-777 сел в столице Узбекистана сегодня, 22 сентября. По предварительной информации, состояние одной из пассажирок резко ухудшилось. Члены экипажа попытались оказать ей помощь, однако было уже поздно. Пилот принял решение посадить судно в ближайшем аэропорту.

Сейчас врачи предполагают, что, скорее всего, женщина умерла из-за внезапной остановки сердца. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают гражданство пассажирки и пытаются связаться с её родственниками.

Все остальные люди, которые летели на судне Boeing-777, в эти минуты расположились в терминале аэропорта Ташкента. Представители компании British Airways извинились перед ними за неудобства. Вскоре пассажиры продолжат путь.

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