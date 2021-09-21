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Глава Минобрнауки РФ поблагодарил полицейского, остановившего стрелка в Перми

Происшествия

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провёл личную встречу с полицейским Константином Калининым, который остановил "пермского стрелка" в ПГНИУ.

Глава Минобрнауки РФ поблагодарил полицейского, остановившего стрелка в Перми

Младший лейтенант Калинин оформлял аварию неподалёку от Пермского государственного национального исследовательского университета, как вдруг к нему за помощью стали обращаться очевидцы ЧП. Полицейский отправился на территорию вуза и стал помогать студентам выбираться из помещения.

Затем он узнал, что злоумышленник находится на втором этаже здания. Тогда Калинин забежал в холл, увидел на лестнице вооружённого парня и потребовал, чтобы тот положил ружьё на пол. Стрелок отказался и направил оружие на Константина Калинина, после чего полицейский выстрелил в него, а затем оказал первую медицинскую помощь.

Министр науки и высшего образования РФ высоко оценил поступок сотрудника правоохранительных органов.

"Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете", — сказано в Telegram-канале правительства России.

Глава Минобрнауки РФ добавил, что благодаря оперативным действиям полицейского удалось избежать ещё больших жертв.

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Стрельба в Перми (18+)
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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