Эксперт о судьбе стрелка из Перми: "Каждая минута его поведения будет известна"

В экстренных службах сообщили, что после выхода из больницы "пермского стрелка" ожидает психолого-психиатрическая экспертиза. Советский и российский учёный-криминолог, почётный сотрудник МВД Даниил Корецкий смоделировал дальнейшую судьбу Тимура Бекмансурова, подозреваемого в нападении на студентов и педагогов ПГНИУ.

По словам эксперта, юноша, скорее всего, будет находиться под наблюдением специалистов в Институте Сербского. Как правило, туда направляют пациентов, совершивших тяжёлые преступления.

"Он там живёт два-три месяца. Его наблюдают, с ним беседуют, собирают информацию от других лечащихся, санитаров. Каждая минута его поведения будет известна. И дальше выясняют, есть ли какие-то отклонения или нет", — отметил доктор юридических наук Даниил Корецкий.

Он также добавил, что методика работы с молодыми людьми в подобных учреждениях не отличается от той, которую используют при взаимодействии с более взрослыми пациентами.

Если подозреваемого в стрельбе признают невменяемым, его ожидает судебное заседание, на котором будет принято окончательное процессуальное решение с учётом его состояния.

"Суд назначает принудительные меры медицинского характера", — подчеркнул учёный.

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