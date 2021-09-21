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"Пермский стрелок" пройдёт психиатрическую экспертизу

Происшествия

Студент, который утром 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), пройдёт полную психолого-психиатрическую экспертизу.

"Пермский стрелок" пройдёт психиатрическую экспертизу

По словам медиков, необходимо определить, был ли молодой человек вменяем, когда решил совершить преступление, отвечал ли он за свои действия, передаёт ТАСС. Однако провести экспертизу можно будет только после того, как студента выпишут из больницы.

  • При задержании его ранили, он остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Напомним, следователи предварительно установили, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Юноша начал готовиться к преступлению ещё в начале весны. Он прошёл необходимые медицинские исследования и законным способом получил лицензию на пользование оружием.

После трагедии СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По данным минздрава Пермского края, в результате трагедии погибли шесть человек. Более 20 студентов и преподавателей находятся в медучреждениях.

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Жесть в Перми: Начало массового расстрела попало на видео (Строго 18+)
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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