Авиационные бомбы со времён ВОВ нашли в Подмосковье

В Подмосковье нашли две бомбы времён Великой Отечественной войны. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщили специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас".

По сообщению ведомства, снаряды нашли недалеко от Люберец жители посёлка Томилино. Люди испугались и позвонили в службу "112".

"Спасатели, соблюдая технику безопасности, провели работы по откопке боеприпасов, поместили в специальный контейнер", — говорится в аккаунте пресс-службы ведомства.

Снаряды оказались авиационными бомбами. Специалисты отвезли их на полигон и уничтожили.

Pravda.Ru уже писала о взрывоопасных находках времён Великой Отечественной. Так, в прошлом году у одного из детских садов Воронежа газовщики наткнулись на две бомбы. Общая масса боеприпасов составила более двухсот килограммов. Ранее также в подмосковном городе обнаружили ещё один снаряд за авторынком при разработке песчаного карьера.

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