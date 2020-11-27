В Воронеже около детсада нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Воронеже за день нашли две стокилограммовые бомбы, одну из них — у действующего детского сада.

Как сообщает портал novostivoronezha. ru, бомбы находились в земле со времён Великой Отечественной войны.

Первый боеприпас обнаружили на улице Германа Титова сотрудники газовой службы, которые проводили работы по прокладке труб. Отмечается, что всего в 150 метрах от места, где обнаружили страшную находку, находится действующий детский сад.

Вторую бомбу нашли рабочие на стройплощадке по улице 121-й Стрелковой дивизии.

Обе находки в сопровождении правоохранителей вывезли на полигон, после чего уничтожили.