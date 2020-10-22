В Воронеже нашли авиабомбу весом 250 килограммов

В Северном микрорайоне Воронежа обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Инцидент произошёл 21 октября. Снаряд нашли за местным авторынком. Бомбу извлекли специалисты воронежской аварийно-спасательной службы. В ближайшее время её уничтожат на полигоне Погоново.

Как сообщает портал tv-gubernia.ru, снаряд обнаружили при разработке песчаного карьера, в настоящее время идёт подготовка боеприпаса к транспортировке на полигон.