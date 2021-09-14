СМИ сообщили о самоубийстве полковника полиции из Нижнего Новгорода

Начальник отдела нижегородского главка МВД Сергей Якушев покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тело полковника полиции обнаружили утром 14 сентября в собственной квартире. При этом эксперты не увидели криминального характера гибели. В качестве главной версии смерти начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС регионального МВД рассматривается самоубийство.

Следственный комитет РФ запустил проверку по факту обнаружения тела. Сейчас специалисты работают с родственниками, коллегами и знакомыми Якушева.

В МВД России по Нижегородской области выражают соболезнования близким ушедшего.

Напомним, что в прошлом году в Нижнем Новгороде нашли мёртвым 58-летнего полковника полиции Павла Ржевского, который на протяжении шести лет возглавлял местное УГИБДД.

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