В центре Москвы обнаружили тело 61-летнего полковника МВД в отставке Андрея Дроздова.
Судя по характеру травм, мужчина покончил с собой в собственной квартире, расположенной в Большом Афанасьевском переулке. Днём его нашла мёртвым бывшая жена, сообщает «Московский комсомолец».
Известно, что полковник МВД был несколько раз женат. Одной из супруг он сделал предложение на футбольном стадионе. Также Андрей Дроздов любил ездить на охоту и рыбалку с товарищами.
Следователи выясняют, из-за чего бывший половник решил покончить жизнь самоубийством. Сейчас они опрашивают его родственников, друзей и знакомых. Точные причины смерти устанавливаются.
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