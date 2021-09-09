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Полковник МВД покончил с собой в центре Москвы

Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело 61-летнего полковника МВД в отставке Андрея Дроздова

Полковник МВД покончил с собой в центре Москвы

Судя по характеру травм, мужчина покончил с собой в собственной квартире, расположенной в Большом Афанасьевском переулке. Днём его нашла мёртвым бывшая жена, сообщает «Московский комсомолец». 

  • Дроздов долгое время служил в российской милиции. В последние годы работы он трудился на посту главы Управления по экономическим преступлениям столичного ГУМД. В 2001 году его отправили в отставку. 

Известно, что полковник МВД был несколько раз женат. Одной из супруг он сделал предложение на футбольном стадионе. Также Андрей Дроздов любил ездить на охоту и рыбалку с товарищами.

Следователи выясняют, из-за чего бывший половник решил покончить жизнь самоубийством. Сейчас они опрашивают его родственников, друзей и знакомых. Точные причины смерти устанавливаются.

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Автор: Юлия Миленина
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