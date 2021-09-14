Беглый заключённый Александр Мавриди скрывался от полиции почти две недели. Однако преступника выследили по системе распознавания лиц и видеокамерам. Мавриди "заметили" в одном из магазинов в Митино, благодаря чему его задержали правоохранительные органы.
Александр Мавриди стал последним задержанным в пятёрке беглецов из ИВС в Истре. По сообщению полицейских, он оказывал активное сопротивление, передаёт ТАСС.
Напомним, арестанты сбежали из изолятора временного содержания в начале августа. Заключённым удалось снять засовы с камеры и сорвать навесной замок с ворот ИВС. Тогда, по сообщению правоохранительных органов, двоих сотрудников заподозрили в помощи беглецам.
По версии следствия, они отключили камеры в коридорах ИВС и оставили свой пост на время побега.
Александра Мавриди взяли под стражу за неделю до побега. Мужчину подозревают в убийстве бизнесмена. Ещё четверых арестантов совершивших побег вместе с Мавриди обвиняют в краже. Троих из них задержала полиция, ещё один сдался сам.
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