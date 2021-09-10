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Искромсал непальским ножом: жителю Подмосковья грозит "уголовка" за убийство пса

Происшествия » Человеческий фактор

37-летний житель подмосковного посёлка Молодёжного может стать фигурантом уголовного дела после жестокого убийства своей собаки.

Искромсал непальским ножом: жителю Подмосковья грозит "уголовка" за убийство пса

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", мёртвого стаффордширского терьера с многочисленными ранами нашли на мусорной площадке подростки. Сделанные ими фото животного увидели взрослые. Они узнали собаку, которую часто видели ранее на прогулках с её хозяином, и обратились к правоохранителям.

Когда к хозяину пса пришла полиция, тот сознался, что убил питомца, так как тот якобы начал неожиданно вести себя агрессивно.

По словам мужчины, он начал отбиваться от собаки непальским ножом кукри и, находясь в состоянии аффекта, нанёс ему многочисленные раны.

Труп пса в простыне отнесли на помойку друзья его хозяина.

В полиции сообщили, что написавшие заявление на владельца собаки жители посёлка просят привлечь его к уголовной ответственности по статье "Жестокое обращение с животными". В сообщении отмечается, что ранее жителя Молодёжного уже судили за нападение на человека.

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