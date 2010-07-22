Эвтаназия животных: гуманность или убийство? Выбор за питомцев делают владельцы

Сразу хочется сказать, что эвтаназия животных — это совершенно не то же самое, что эвтаназия людей. В случае с человеком это осознанный выбор, искренне желание самого больного избавиться от мук, озвученное в здравом уме и твердой памяти. С животными дело обстоит иначе: говорить они не умеют и свои пожелания высказать не могут. За них этот непростой выбор делают их владельцы. Именно человек решает, жить его питомцу, или умереть, избавившись тем самым от мучений.

Общество раскололось на категорических противников эвтаназии и её сторонников

Выбор, разумеется, непростой. Тем более что нам свойственно переносить на животных свои человеческие чувства и эмоции. А как иначе, если животное становится членом семьи, живет в доме более десятка лет, когда к нему привыкли все домочадцы и оно уже не воспринимается как представитель животного мира?

Сегодня общество раскололось на категорических противников эвтаназии и ее сторонников. И теми, и другими движет одна цель — любовь к животным. Но суть в том, что каждый понимает эту любовь по-своему, и, соответственно, проявляет ее тоже по-своему. Отсюда и такое резкое расхождение во взглядах.

Есть ряд заболеваний, приводящих к летальному исходу, при которых как раз одним из средств прекращения мучений и является эвтаназия. В основном, это

злокачественные опухоли,

возрастные заболевания внутренних органов (почек, легких, сердца и т. д.)

И если у животного обнаружили такое заболевание, то у владельца есть два пути: ухаживать за животным, как бы это не было сложно, стараясь облегчить его страдания и все же давая ему возможность еще хотя бы немного продлить свою жизнь, которая у каждого из нас одна и поэтому прекрасна, или прекратить его мучения. Ветеринары готовы помочь и в том, и в другом случае.

Как можно обойтись без эвтаназии

О том, как можно обойтись без эвтаназии, читателям Pravda. Ru рассказал главный врач клиники "Эсперанс" Евгений Трапезов:

"Эвтаназия производится только при общей глубокой анестезии. Под наркозом у животного происходит остановка дыхания и сердцебиения, для чего в основном применяются барбитуратные препараты. Животное засыпает и не просыпается. Однако у нас в клинике эвтаназия не производится. В первую очередь я лично не сторонник эвтаназии. Я предпочитаю, чтобы врачи нашей клиники боролись за животное до последней минуты его жизни. Кроме того, когда ставится диагноз, являющийся показателем к эвтаназии, может произойти врачебная ошибка, от которой не застрахован ни один профессионал. Конечно, вероятность такой ошибки ничтожно мала, но я предпочитаю исключить ее на сто процентов.

Если бы животное могло нам сказать…

Кроме того, с моей точки зрения, эвтаназия — это неэтично. Если бы животное могло нам сказать, как оно хочет уйти, то вопросов бы не было. А раз животное не может сказать, мы изыскиваем возможности вернуть его к жизни и продлить ему жизнь. Когда-то в ранней молодости, еще до поступления в Ветеринарную Академию, я был заядлым охотником. Потом по понятным причинам я от этого отказался. И по тем же причинам я отказался от эвтаназии.

В этом вопросе ветеринар вообще не имеет права выбора, право выбора имеет только владелец: решать, как ему поступить, усыплять или не усыплять. Какое бы решение не выбрали, вы ничем не грешите перед животным, так как оно не может говорить и сообщить, чего бы хотелось ему. Однако среди смертельно больных людей есть пациенты, которые умирают в течение длительного времени, кричат от страшной боли, но все равно продолжают цепляться за соломинку жизни, надеясь на какое-то чудо.

Как-то меня спросили: "А как же экстренная ситуация для усыпления?" На что я ответил: "А почему я не слышу фразы "экстренная ситуация для спасения жизни животного?" И на этом разговор был закончен".

Владелец животного принимает решение

Действительно, владелец животного принимает решение, основываясь, прежде всего, на собственных представлениях о гуманном обращении с животным. Не у каждого есть терпение, желание и возможность в течение долгого времени ухаживать за смертельно больным четвероногим другом. Кроме того, здесь существует и финансовый аспект.

Лечение таких заболеваний, как правило, довольно дорогостоящее. Вызов врача на дом или ветеринарной скорой обходится тоже недешево, а пребывание питомца в стационаре и вовсе. К тому же если в семье есть маленькие дети или особо впечатлительные члены с нестабильной психикой, создать больному животному надлежащий уход также проблематично.

Для того чтобы скрасить любимцу его последние дни, нужно иметь огромные запасы терпения, перебороть в себе брезгливость, раздражение и испуг. Словом, если любовь к животному превышает страх перед трудностями, владелец эвтаназию не выберет.

Но если уж решение об эвтаназии принято, необходимо, чтобы ее проводил высококвалифицированный специалист. Лучше потратить лишнее время, но обратиться в такую клинику, где в эту тяжелую минуту вокруг вашего питомца будут профессионалы своего дела, искренне любящие свою профессию.

Диагнозов для эвтаназии много

О том, в каких ситуациях владельцы животных принимают решение об эвтаназии, читателям Pravda. Ru рассказала Валентина Мечникова, врач ветеринарной клиники "На Молодежной":

"Диагнозов для эвтаназии много, например, если животное очень старое со злокачественной опухолью, дающей метастазы. При таких диагнозах мы сообщаем владельцам, что вариантов лечения, ведущих к выздоровлению, нет, что животное будет испытывать мучение, пока не погибнет.

И тогда владелец уже решает сам. Иногда в таких случаях нас спрашивают, что делать с животным. Здесь есть два ответа:

либо все равно пытаться поддерживать жизнь в животном,

либо прекратить его мучения с помощью эвтаназии.

Эвтаназия — это прежде всего глубокий наркоз, из которого животное не выходит. Поскольку питомец, которого усыпляют, слаб от болезни, во время наркоза через короткое время у него прекращается дыхание и сердцебиение. Наркоз состоит из двух компонентов:

мышечные релаксанты

и обезболивающее.

Сложно оценить, насколько эвтаназия помогает животным: они ведь не рассказывают об этом. Но она однозначно помогает владельцам животных. Не каждый человек в состоянии выносить изо дня в день мучения любимца. Ведь от некоторых болезней животные погибают очень медленно, постепенно угасают в течение недель, а то и месяцев. При этом оно может отказываться от еды или не может само облегчиться. Таких животных приходится кормить через капельницу, а также делать другие малоприятные процедуры.

Показания к эвтаназии домашних животных

К абсолютным показаниям относятся те состояния, которые вызывают неустранимые современными средствами и методиками страдания пациента в случае продолжения его жизни или долгое мучительное умирание:

Обширный опухолевый рост и/или метастазирование новообразований во внутренние органы, приводящий к возникновению тяжелых нарушений в работе внутренних органов и тяжелым болевым приступам.

Неустранимое нарушение функции жизненно важных органов — сердца, мозга, лёгких или воздухоносных путей, печени или почек с сопутствующими этому страданиями пациента.

Неустранимые последствия травмы или заболевания головного и спинного мозга, делающие невозможными осуществление жизненно важных функций пациента.

Тяжелый болевой синдром, сопряженный с осуществлением жизненно важных функций. Например, неустранимая боль при дыхании при метастатическом плеврите.

Тяжелые неустранимые системные повреждения, вызывающие страдания пациента и невозможность сохранять приемлемый уровень жизни.

К относительным показаниям относятся:

Невозможность постоянного ухода за животным с тяжелой спинальной травмой (перелом позвоночника) и восходящей инфекцией мочевых путей — время, силы и средства владельца на исходе, а впереди — только страдания животного.

Судорожный синдром у крупной собаки с проявлением агрессии из-за опухоли головного мозга в условиях малогабаритной квартиры с маленькими детьми.

Постоянные крики старого кота с тяжелой формой почечной недостаточности, которые не дают спать жителям квартиры и соседям, и которые не устраняются доступными владельцу медицинскими препаратами, либо кот превращается в "овощ".

Это кто как полагает, что такое для его питомца жизнь. Кто-то считает, что жизнь — это когда животное активно, здорово, бегает и радуется. А кто-то считает, что жизнь необходимо продлевать любой ценой и при любом состоянии здоровья животного".

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