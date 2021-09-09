Россиянин пойдёт под суд за фейки о вакцине от коронавируса

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга Антона Мысливца. Мужчину обвиняют в распространении фейков о вакцине против коронавируса в соцсетях.

Следователи выяснили, что россиянин создал на платформах YouTube и "ВКонтакте" аккаунты под названием "Крамола". В них Мысливец публиковал материалы, которые содержали вымышленные сведения о вакцинации от COVID-19.

Мужчина опровергал подтверждённые научные сведения и пытался доказать своим подписчикам, что прививаться против коронавируса опасно для жизни.

По его словам, применение вакцины может привести к смерти пациента. Эту мысль он высказал в одном из видеороликов.

В прокуратуре убеждены: обвиняемый сознательно формировал у пользователей негативное отношение к профилактике коронавирусной инфекции в России. Уголовное дело передали в Приморский суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения.