Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга Антона Мысливца. Мужчину обвиняют в распространении фейков о вакцине против коронавируса в соцсетях.
Следователи выяснили, что россиянин создал на платформах YouTube и "ВКонтакте" аккаунты под названием "Крамола". В них Мысливец публиковал материалы, которые содержали вымышленные сведения о вакцинации от COVID-19.
Мужчина опровергал подтверждённые научные сведения и пытался доказать своим подписчикам, что прививаться против коронавируса опасно для жизни.
В прокуратуре убеждены: обвиняемый сознательно формировал у пользователей негативное отношение к профилактике коронавирусной инфекции в России. Уголовное дело передали в Приморский суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения.
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