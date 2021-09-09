Школьник из Татарстана отравился неизвестным веществом

Прокуратура Татарстана организовала надзорные мероприятия по факту отравления 12-летнего мальчика из Набережных Челнов неизвестным веществом.

"Выяснилось, что инцидент произошел сегодня утром. Ребенок находился в магазине, когда ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь", — сообщил ГТРК "Татарстан" старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Школьник был немедленно госпитализирован в одно из медучреждений города с признаками отравления. Причиной плохого самочувствия мальчика мог стать газ из зажигалки, следует из сообщения.

Позже стало известно, что ребенок состоял на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних.

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