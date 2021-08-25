Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка

Сегодня обнаружили тела пропавших в Елабужском районе подростков. Следователи рассматривают версию, при которой несовершеннолетние утонули, поскольку эксперты пока не обнаружили следы насильственной смерти.

По данным местных СМИ, подростков искали спасатели и волонтёры. Жители надеялись найти молодых людей живыми. Правоохранители предположили, что парень с девушкой на лодке врезались в баржу, из-за чего погибли в воде.

Лодку обнаружили в Перми. Грузовое судно протащило её 442 километра.

Местные журналисты поговорили с одноклассником погибших. Кирилл тоже участвовал в поисках знакомых.

Напомним, что в Елабужском районе 22 августа возле реки Кама отдыхали молодые люди. 17-летний парень и 16-летняя девушка пошли кататься на моторной лодке. С ними долгое время не могли связаться, из-за чего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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