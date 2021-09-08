Суд взыскал с Альфа-банка более 100 млн долларов

В Москве суд взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-Банка 31 миллион долларов и более 5,6 миллиардов рублей. Таким образом, суд частично удовлетворил требования правоохранителей.

В Генпрокуратуре считают, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.

Ранее Абызов инвестировал более 120 миллионов долларов под проценты в блокчейн-платформу TON, принадлежащую мессенджеру Telegram. Когда проект потерпел крах, экс-министр разместил коррупционные средства на счетах Альфа-банка.

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