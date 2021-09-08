Один человек пострадал при взрыве газа в Екатеринбурге

Один человек пострадал в результате взрыва газа в одном из домов Екатеринбурга 8 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Имеется информация об одном пострадавшем», - говорится в сообщении.

Сообщение об инциденте в одном из домов на Индустрии поступило к спасателям в 11.22. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 36 человек.

Сообщается, что пожара в доме не было. Разрушений несущих конструкций не выявлено.

В настоящее время на месте происшествия работают 37 спасателей, задействовано 12 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о взрыве газа в девятиэтажке, произошедшем 8 сентября в подмосковном Ногинске.

Согласно сведениям регионального ГСУ СКР, в результате инцидента погибли женщина и мужчина, личности которых устанавливаются. Получили травмы не менее пяти человек, среди них - двое детей.

Под завалами на месте происшествия могут оставаться люди.

По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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