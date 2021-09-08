Газ взорвался в одном из домов Екатеринбурга

Взрыв газа случился одном из домов Екатеринбурга 8 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую ЕДДС, инцидент произошёл в одном из домов на улице Индустрии в районе Уралмаш.

В настоящее время информации о происшествии уточняется.

Напомним, 8 сентября взрыв газа произошёл в девятиэтажном доме на улице 28 июня в Ногинске. При этом три этажа здания частично обрушились, повреждено пять квартир.

В СКР по Московской области сообщили, что в результате инцидента погибли мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Пострадали не менее пяти человек, в том числе двое детей.

Сообщается, что под завалами на месте происшествия могут оставаться люди.

В настоящее время в связи с инцидентом в Ногинске следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На месте происшествия работают сотрудники областного ГСУ СКР. Они проводят осмотр повреждённого здания с помощью криминалистической техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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