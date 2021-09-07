Комик Мирзализаде будет судиться с МВД

Cтендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД, которое признало его нахождение в России нежелательным.

В конце августа МВД признало нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии Мирзализаде и решило пожизненно запретить ему въезд в страну. Причиной такого решения стали недопустимые высказывания комика, которые направлены на дестабилизацию межнациональных отношений, сообщили в министерстве. Ему порекомендовали, не дожидаясь выдворения, самому купить билеты и покинуть Россию.

Мирзализаде решил оспорить решения МВД и подал в суд соответствующий иск.

9 августа суд приговорил Мирзализаде к 10 суткам административного ареста за возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

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