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Премьер Новой Зеландии: напавший на посетителей магазина Окленда связан с ИГ*

Происшествия

Атаковавший с ножом посетителей супермаркета в городе Окленд связан с террористами. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По словам премьера, преступник, напавший на посетителей супермаркета в Окленде, разделял идеологию террористической организации ИГ*, сообщают РИА Новости.

"Мужчина, который ранил ножом шестерых ни в чем не повинных покупателей супермаркета совершил террористическую атаку, атаковавший разделял идеологию террористической организации ИГ", — сказано в сообщении.

Премьер также сообщила, что преступник был ликвидирован при задержании. Известно, что мужчина являлся уроженцем Шри-Ланки, прилетел в Новую Зеландию 10 лет назад и спустя пять лет попал под наблюдение местных властей.

*запрещенная в России террористическая организация.

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Автор: Алина Ибрагимова
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