Владельца банка "Балтика" будут судить за нелегальный вывод более 46 млрд рублей

В Москве будут судить собственника коммерческого банка "Балтика" за нелегальные валютные операции на сумму более 46 миллиардов рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Дело собственника банка ПАО АК "Балтика" Олега Власова направлено в суд. Банкира обвиняют в нелегальном выводе денежных средств в размере более 46 миллиардов рублей на счета банка Республики Молдова.

По данным следствия, обвиняемый вывел денежные средства из России, предварительно сговорившись с участниками преступного сообщества: владельцем АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеславом Платоном и бизнесменами Александром Коркиным и Владимиром Плахотнюком.

"Олег Власов, будучи участником преступного сообщества, в период с июня 2013 года по май 2014 года перевёл из указанного российского банка на счета АО КБ "Молдиндконбанк" более 46 миллиардов рублей в иностранной валюте", — рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день обвиняемый заключён под стражу, в дальнейшем уголовное дело будет рассмотрено в Преображенском районном суде города Москвы. Кроме того, следствие в отношении двух других участников преступной группы продолжается.

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