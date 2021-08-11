Задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 4 трлн рублей

В России общая сумма долга физлиц перед банками достигла к 1 июля 2021 года 23,969 трлн рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на данные Центробанка России.

За истекший период 2021 года задолженность россиян перед кредитными организациями увеличилась на 2,3 трлн рублей, с начала июля прошлого года - на 4,06 трлн рублей.

Сообщается, что в июле 2021 года в РФ банки одобрили населению кредиты на 1,17 трлн рублей, что на 9,5% меньше, чем месяцем ранее.

В июне в стране зафиксирован абсолютный рекорд по количеству одобренных банками заявок на потребительские кредиты – их выдано 1,7 млн. В сравнении с тем же периодом 2020 года число выданных кредитов увеличилось на 53%.

Согласно данным Центрального банка РФ, по итогам первого квартала 2021 года общая долговая нагрузка населения страны составила 11,9%.

В конце июля ЦБ принял решение ужесточить для банков условий по выдаче потребительских кредитов за счет повышения надбавок к коэффициентам риска по ним. В сообщении поясняется, что за счет этого подобные кредиты становятся менее рентабельными.

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