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Автор Ирина Гусакова

"Промсвязьбанк" в центре скандала — следы ведут в ЦРУ

Экономика

"Промсвязьбанк", официально выступающий как главный банк для оборонно-промышленного комплекса РФ и полностью принадлежащий государству, оказался в центре скандала. Причиной тому стало объявление тендера на закупку программного обеспечения, производителем которого выступает корпорация из США Oracle. На ценное ПО планируется потратить 10 млн долларов.

"Промсвязьбанк" в центре скандала — следы ведут в ЦРУ

Руководство "Промсвязьбанка" ведет сейчас странную политику, учитывая санкции со стороны США. И это не может не настораживать. Особенно если учесть темное прошлое компании-поставщика — Oracle когда-то работала над проектом для ЦРУ.

Следы ведут в ЦРУ?

"Промсвязьбанк" основали в 1995 году братья — Дмитрий и Алексей Ананьевы. На начальном этапе организация обслуживала предприятия IT и связи, но спустя три года стала активно развиваться — а в 2010–2016годы банк поглотил "Волгопромбанк" и "Первобанк". В 2017 году ЦБ РФ объявил о введении временной администрации и санации "Промсвязьбанка". На докапитализацию заложили 100-200 млрд рублей, но в итоге вышло более 260 млрд рублей.

В том же году зампред ЦБ Василий Поздышев поведал СМИ, что компания стала "финансировать значительную часть кредитов собственников", и это стало основной проблемой. Некоторые сделки, проводимые в банке, выглядели совсем подозрительными. В связи с чем было проведено служебное расследование. В 2018 году акции ПСБ отошли государству, и главой банка был назначен Пётр Фрадков — сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова. А братья Ананьевы были заочно арестованы судом и стали фигурантами уголовного дела о хищении активов.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин на законодательном уровне сделал ПСБ опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. При этом банк занимается и сопровождением крупных государственных контрактов. Клиентами банка являются 2,5 млн физических и более 200 тыс. юрлиц. С 29 марта 2021 года ПСБ "в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц". О каких именно лицах идёт речь — под завесой тайны. Но в апреле промелькнула новость, что компания приобрела долю в ООО "Айсиэм", это разработчик компьютерного программного обеспечения, с которым был ранее связан Александр Борисов, сына замглавы правительства РФ Юрия Борисова, курирующего военно-промышленный сектор. Как только прошла информация о подозрительной сделке, ПСБ вышел из состава компании.

Вернемся к тендеру

В конце апреля "Промсвязьбанк" объявил запрос котировок "на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии, оказание услуг по его технической поддержке и обеспечение доступа к услугам по обновлению программного обеспечения".

Цена договора — 763 млн рублей (чуть более 10 млн долларов США), объект закупки — право на использование программного обеспечения Oracle.

Ситуация с тендером привела в недоумение руководство АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" (ЦКИКТ). Поскольку в России есть аналоги продукта, была даже предпринята попытка заблокировать закупку. Директор АНО Илья Массух обратился в Минцифры РФ, Минфин и к главе ПСБ Петру Фрадкову. Что любопытно, 11 мая тендер был отменен.

Ряд СМИ отмечает, что отмена связана с переоткрытием конкурса и уменьшением суммы. В ПСБ заявили, что не против импортозамещения, но это "многоступенчатый процесс, требующий времени".

13 мая появился тендер на разработку программного обеспечения для нужд банка с начальной ценой — 33 млн рублей. Итоги тендера подведут 18 июня.

Чем же пугает компания Oracle?

Американская корпорация, которая так привлекла внимание ПСБ, была создана в 1977 году. Сейчас она является второй по размеру доходов среди производителей ПО в мире. ЦРУ стало первым клиентом компании — для американской разведки разрабатывались первые продукты Oracle.

Напомним, помимо ПСБ, закупать иностранный софт предпочитают и другие госкорпорации. Например, "Росатом" тоже был в этом уличен. А как же хваленое импортозамещение, а как же кибербезопасность критической инфраструктуры — но эти вопросы пока повисли в воздухе.

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Темы тендер скандал промсвязьбанк
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