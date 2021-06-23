"Промсвязьбанк" в центре скандала — следы ведут в ЦРУ

"Промсвязьбанк", официально выступающий как главный банк для оборонно-промышленного комплекса РФ и полностью принадлежащий государству, оказался в центре скандала. Причиной тому стало объявление тендера на закупку программного обеспечения, производителем которого выступает корпорация из США Oracle. На ценное ПО планируется потратить 10 млн долларов.

Руководство "Промсвязьбанка" ведет сейчас странную политику, учитывая санкции со стороны США. И это не может не настораживать. Особенно если учесть темное прошлое компании-поставщика — Oracle когда-то работала над проектом для ЦРУ.

Следы ведут в ЦРУ?

"Промсвязьбанк" основали в 1995 году братья — Дмитрий и Алексей Ананьевы. На начальном этапе организация обслуживала предприятия IT и связи, но спустя три года стала активно развиваться — а в 2010–2016годы банк поглотил "Волгопромбанк" и "Первобанк". В 2017 году ЦБ РФ объявил о введении временной администрации и санации "Промсвязьбанка". На докапитализацию заложили 100-200 млрд рублей, но в итоге вышло более 260 млрд рублей.

В том же году зампред ЦБ Василий Поздышев поведал СМИ, что компания стала "финансировать значительную часть кредитов собственников", и это стало основной проблемой. Некоторые сделки, проводимые в банке, выглядели совсем подозрительными. В связи с чем было проведено служебное расследование. В 2018 году акции ПСБ отошли государству, и главой банка был назначен Пётр Фрадков — сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова. А братья Ананьевы были заочно арестованы судом и стали фигурантами уголовного дела о хищении активов.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин на законодательном уровне сделал ПСБ опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. При этом банк занимается и сопровождением крупных государственных контрактов. Клиентами банка являются 2,5 млн физических и более 200 тыс. юрлиц. С 29 марта 2021 года ПСБ "в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц". О каких именно лицах идёт речь — под завесой тайны. Но в апреле промелькнула новость, что компания приобрела долю в ООО "Айсиэм", это разработчик компьютерного программного обеспечения, с которым был ранее связан Александр Борисов, сына замглавы правительства РФ Юрия Борисова, курирующего военно-промышленный сектор. Как только прошла информация о подозрительной сделке, ПСБ вышел из состава компании.

Вернемся к тендеру

В конце апреля "Промсвязьбанк" объявил запрос котировок "на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии, оказание услуг по его технической поддержке и обеспечение доступа к услугам по обновлению программного обеспечения".

Цена договора — 763 млн рублей (чуть более 10 млн долларов США), объект закупки — право на использование программного обеспечения Oracle.

Ситуация с тендером привела в недоумение руководство АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" (ЦКИКТ). Поскольку в России есть аналоги продукта, была даже предпринята попытка заблокировать закупку. Директор АНО Илья Массух обратился в Минцифры РФ, Минфин и к главе ПСБ Петру Фрадкову. Что любопытно, 11 мая тендер был отменен.

Ряд СМИ отмечает, что отмена связана с переоткрытием конкурса и уменьшением суммы. В ПСБ заявили, что не против импортозамещения, но это "многоступенчатый процесс, требующий времени".

13 мая появился тендер на разработку программного обеспечения для нужд банка с начальной ценой — 33 млн рублей. Итоги тендера подведут 18 июня.

Чем же пугает компания Oracle?

Американская корпорация, которая так привлекла внимание ПСБ, была создана в 1977 году. Сейчас она является второй по размеру доходов среди производителей ПО в мире. ЦРУ стало первым клиентом компании — для американской разведки разрабатывались первые продукты Oracle.

Напомним, помимо ПСБ, закупать иностранный софт предпочитают и другие госкорпорации. Например, "Росатом" тоже был в этом уличен. А как же хваленое импортозамещение, а как же кибербезопасность критической инфраструктуры — но эти вопросы пока повисли в воздухе.